В российском городе объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курске объявлена ракетная опасность

В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность! Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Запущена система оповещения населения. Жителей призвали укрыться в безопасных местах.

Утром 17 февраля в Курской области сработали системы противовоздушной обороны. Позже Старовойт рассказал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит недалеко от города Курчатова, где находится Курская атомная электростанция. Инцидент не привел к радиационному заражению, АЭС продолжала работать в штатном режиме.