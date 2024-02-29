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21:42, 29 февраля 2024Россия

В российском городе объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курске объявлена ракетная опасность

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность! Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Запущена система оповещения населения. Жителей призвали укрыться в безопасных местах.

Утром 17 февраля в Курской области сработали системы противовоздушной обороны. Позже Старовойт рассказал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит недалеко от города Курчатова, где находится Курская атомная электростанция. Инцидент не привел к радиационному заражению, АЭС продолжала работать в штатном режиме.

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      Марина Совина
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