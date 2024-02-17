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11:46, 17 февраля 2024Россия

Описана ситуация на АЭС в атакованном ВСУ российском городе

Ситуацию на АЭС в Курской области после попытки атаки БПЛА ВСУ назвали штатной

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ситуация на Курской атомной электростанции (АЭС), расположенной в Курчатове, где ранее был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), является штатной, АЭС работает в обычном режиме. Так обстановку на АЭС описывает РИА Новости.

По данным агентства, радиационный фон в районе станции не превышает норму.

Утром 17 февраля стало известно, что над Курском и Курской областью сработали системы противовоздушной обороны.

Позже губернатор Курской области сообщил, что недалеко от города Курчатова был сбит БПЛА ВСУ. «Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!» — обратился к военным глава региона.

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      Марк Леонов
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