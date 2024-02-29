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22:25, 29 февраля 2024Россия

В российском регионе сбили украинский беспилотник

Минобороны России: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Объект над территорией региона был сбит в четверг, 29 февраля, около 22:00 по московскому времени. Ранее в Курске и Курском районе объявлялась ракетная опасность.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Утром 17 февраля в Курской области сработали системы противовоздушной обороны. Позже глава региона Роман Старовойт рассказал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит недалеко от города Курчатова, где находится Курская атомная электростанция. Инцидент не привел к радиационному заражению, АЭС продолжала работать в штатном режиме.

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      Марина Совина
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