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18:50, 29 февраля 2024Россия

Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорий Белгородской области, сообщило Минобороны России в Telegram.

«29 февраля около 17.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов объекты на территории Белгородской области во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Главе ведомства показали новые российские композитные материалы, существенно повышающие защищенность ударных и разведывательных дронов.

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