Министр обороны Шойгу проверил производство дронов для ВС РФ в Удмуртии

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Главе ведомства показали новые российские композитные материалы, существенно повышающие защищенность ударных и разведывательных дронов. На предприятиях концерна «Калашников» Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БПЛА, поставляемых в Вооруженные силы Российской Федерации.

Министру доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, их запуск позволил нарастить объемы производства на 60 процентов. Шойгу акцентировал внимание руководства концерна на востребованности зенитных управляемых ракет. Выпуск управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1», управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2», зенитных управляемых ракет «Стрела» возрастет в два раза, доложили производители.

На ведущем предприятии группы компаний «ЗАЛА АЭРО», выпускающей барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики, Шойгу показали новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, которые были доработаны с учетом их использования в ходе специальной военной операции (СВО).

На предприятии «Беспилотные системы» главе Минобороны доложили о разработке БПЛА самолетного и вертолетного типа с различными вариантами полезной нагрузки, а также рассказали о программе обучения расчетов управления дронами.

Шойгу в Удмуртии провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления. Он заявил, что большая часть задач, поставленных год назад, уже решена, теперь необходимо переходить к следующему этапу и решать поступившие в ходе СВО задачи.

«Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания. Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею ввиду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта», — подытожил министр обороны.

В конце января Шойгу посетил Уральский завод транспортного машиностроения (АО «Уралтрансмаш»). Там он проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем. В результате визита глава ведомства устроил разнос директору завода Олегу Емельянову, подвергнув критике за большие сроки изготовления нужного Российской армии артиллерийского комплекса.

