Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 31 января 2024Россия

«Кончайте тут дурака валять». Шойгу устроил разнос директору завода из-за артиллерии

Глава МО Шойгу раскритиковал директора «Уралтрансмаша» за сроки выпуска техники
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил Уральский завод транспортного машиностроения (АО «Уралтрансмаш»), сообщает Минобороны России. Там он проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ) 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ».

В результате визита Шойгу устроил разнос директору завода Олегу Емельянову, подвергнув критике за большие сроки изготовления нужного Российской армии артиллерийского комплекса.

Шойгу подчеркнул, что машины должны были передать Российской армии еще в 2023 году

В разговоре с главой «Уралтрансмаша» Шойгу указал, что работа над производством арткомплекса началась еще в 2022 году, поэтому гаубицы, о которых шла речь, должны были быть переданы Российской армии и «работать по полной программе» уже в 2023 году, чего не произошло.

Кончайте тут дурака валять. Мы [Минобороны РФ] занялись этим плотно в 2022 году. У нас эти машины уже должны были работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо

Сергей Шойгу министр обороны России

На это директор предприятия Емельянов сообщил министру, что объем производства установок увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом. Он также отметил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ».

План по увеличению производства самоходной артиллерии — поручение президента

Глава российского военного ведомства в рамках своего визита уточнил планы завода на ближайшие месяцы работы. Емельянов, в свою очередь, сообщил, что план выполняется и есть еще мощности для увеличения производства.

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Подводя итоги работы на предприятии, Шойгу подчеркнул, что план по увеличению производства самоходной артиллерии — это поручение президента страны Владимира Путина.

Речь идет о самоходной артиллерии и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели — как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента

Сергей Шойгу министр обороны России

Он уточнил, что выполнение поручения главы государства связано в первую очередь с работой на поле боя. За счет того, что САУ крайне востребованы, сейчас необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства, указал он.

Министр отметил произошедшие на заводе серьезные изменения

Шойгу отметил, что на заводе произошли серьезные, кардинальные изменения. По его оценке, появилось много нового оборудования. «Естественно, в связи с этим существенно увеличены объемы производства», — добавил он.

Кроме того, министр отдельно обратил внимание на работы по производству новых самоходных артиллерийских установок.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

«Работы, которые вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка», — сказал Шойгу

Он отметил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В сентябре Шойгу приезжал с инспекцией на предприятие в Подмосковье

В сентябре 2023 года министр обороны России посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области, где проинспектировал процесс сборки высокоточного оружия.

Тогда руководитель корпорации Борис Обносов доложил министру о выполнении его поручения по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. По его словам, за полгода выпуск высокоточных средств поражения увеличился в два раза, а по отдельным видам продукции — в 3,5 и 5 раз. Объемы выпуска удалось нарастить в результате увеличения численности персонала, модернизации производства и повышения производительности труда.

Кроме того, руководство корпорации представило Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, ставшие результатом модернизации высокоточных средств поражения.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      Петербуржец с соседнего с нефтезаводом склада показал повреждения из-за дрона

      ЕС променял климат на оборону из-за Украины

      Режиссера «Мастера и Маргариты» потребовали проверить на финансирование ВСУ

      Российские войска продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

      Сбер выпустил новое приложение для iOS

      В Петербурге против БПЛА впервые применили ЗРК «Триумф»

      Аэропорт Санкт-Петербурга ввел временные ограничения ночью

      В ЦБ назвали число готовых подключиться к пилоту цифрового рубля банков

      В Москве боец джиу-джитсу проломил череп школьнику и скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше