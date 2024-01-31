«Кончайте тут дурака валять». Шойгу устроил разнос директору завода из-за артиллерии
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил Уральский завод транспортного машиностроения (АО «Уралтрансмаш»), сообщает Минобороны России. Там он проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ) 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ».
В результате визита Шойгу устроил разнос директору завода Олегу Емельянову, подвергнув критике за большие сроки изготовления нужного Российской армии артиллерийского комплекса.
Шойгу подчеркнул, что машины должны были передать Российской армии еще в 2023 году
В разговоре с главой «Уралтрансмаша» Шойгу указал, что работа над производством арткомплекса началась еще в 2022 году, поэтому гаубицы, о которых шла речь, должны были быть переданы Российской армии и «работать по полной программе» уже в 2023 году, чего не произошло.
Кончайте тут дурака валять. Мы [Минобороны РФ] занялись этим плотно в 2022 году. У нас эти машины уже должны были работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо
На это директор предприятия Емельянов сообщил министру, что объем производства установок увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом. Он также отметил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ».
План по увеличению производства самоходной артиллерии — поручение президента
Глава российского военного ведомства в рамках своего визита уточнил планы завода на ближайшие месяцы работы. Емельянов, в свою очередь, сообщил, что план выполняется и есть еще мощности для увеличения производства.
Подводя итоги работы на предприятии, Шойгу подчеркнул, что план по увеличению производства самоходной артиллерии — это поручение президента страны Владимира Путина.
Речь идет о самоходной артиллерии и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели — как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента
Он уточнил, что выполнение поручения главы государства связано в первую очередь с работой на поле боя. За счет того, что САУ крайне востребованы, сейчас необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства, указал он.
Министр отметил произошедшие на заводе серьезные изменения
Шойгу отметил, что на заводе произошли серьезные, кардинальные изменения. По его оценке, появилось много нового оборудования. «Естественно, в связи с этим существенно увеличены объемы производства», — добавил он.
Кроме того, министр отдельно обратил внимание на работы по производству новых самоходных артиллерийских установок.
«Работы, которые вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка», — сказал Шойгу
Он отметил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В сентябре Шойгу приезжал с инспекцией на предприятие в Подмосковье
В сентябре 2023 года министр обороны России посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области, где проинспектировал процесс сборки высокоточного оружия.
Тогда руководитель корпорации Борис Обносов доложил министру о выполнении его поручения по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. По его словам, за полгода выпуск высокоточных средств поражения увеличился в два раза, а по отдельным видам продукции — в 3,5 и 5 раз. Объемы выпуска удалось нарастить в результате увеличения численности персонала, модернизации производства и повышения производительности труда.
Кроме того, руководство корпорации представило Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, ставшие результатом модернизации высокоточных средств поражения.