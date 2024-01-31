«Кончайте тут дурака валять». Шойгу устроил разнос директору завода из-за артиллерии

Глава МО Шойгу раскритиковал директора «Уралтрансмаша» за сроки выпуска техники

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил Уральский завод транспортного машиностроения (АО «Уралтрансмаш»), сообщает Минобороны России. Там он проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ) 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ».

В результате визита Шойгу устроил разнос директору завода Олегу Емельянову, подвергнув критике за большие сроки изготовления нужного Российской армии артиллерийского комплекса.

Шойгу подчеркнул, что машины должны были передать Российской армии еще в 2023 году

В разговоре с главой «Уралтрансмаша» Шойгу указал, что работа над производством арткомплекса началась еще в 2022 году, поэтому гаубицы, о которых шла речь, должны были быть переданы Российской армии и «работать по полной программе» уже в 2023 году, чего не произошло.

Кончайте тут дурака валять. Мы [Минобороны РФ] занялись этим плотно в 2022 году. У нас эти машины уже должны были работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо

Сергей Шойгу министр обороны России

На это директор предприятия Емельянов сообщил министру, что объем производства установок увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом. Он также отметил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ».

План по увеличению производства самоходной артиллерии — поручение президента

Глава российского военного ведомства в рамках своего визита уточнил планы завода на ближайшие месяцы работы. Емельянов, в свою очередь, сообщил, что план выполняется и есть еще мощности для увеличения производства.

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Подводя итоги работы на предприятии, Шойгу подчеркнул, что план по увеличению производства самоходной артиллерии — это поручение президента страны Владимира Путина.

Речь идет о самоходной артиллерии и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели — как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента Сергей Шойгу министр обороны России

Он уточнил, что выполнение поручения главы государства связано в первую очередь с работой на поле боя. За счет того, что САУ крайне востребованы, сейчас необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства, указал он.

Министр отметил произошедшие на заводе серьезные изменения

Шойгу отметил, что на заводе произошли серьезные, кардинальные изменения. По его оценке, появилось много нового оборудования. «Естественно, в связи с этим существенно увеличены объемы производства», — добавил он.

Кроме того, министр отдельно обратил внимание на работы по производству новых самоходных артиллерийских установок.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

«Работы, которые вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка», — сказал Шойгу

Он отметил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В сентябре Шойгу приезжал с инспекцией на предприятие в Подмосковье

В сентябре 2023 года министр обороны России посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области, где проинспектировал процесс сборки высокоточного оружия.

Тогда руководитель корпорации Борис Обносов доложил министру о выполнении его поручения по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. По его словам, за полгода выпуск высокоточных средств поражения увеличился в два раза, а по отдельным видам продукции — в 3,5 и 5 раз. Объемы выпуска удалось нарастить в результате увеличения численности персонала, модернизации производства и повышения производительности труда.

Кроме того, руководство корпорации представило Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, ставшие результатом модернизации высокоточных средств поражения.