Шойгу проинспектировал производство высокоточного оружия

Шойгу посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области и проинспектировал процесс сборки высокоточного оружия. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

«Руководитель Корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу о выполнении поручения Министра обороны РФ по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года», — говорится в сообщении.

Там отметили, что за последние полгода выпуск высокоточных средств поражения увеличился в два раза, а по отдельным видам продукции — в 3,5 и 5 раз. Объемы выпуска нарастили за счет увеличения численности персонала, модернизации производства и повышения производительности труда.

Также руководство КТРВ представило министру обороны запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, которые стали результатом модернизации высокоточных средств поражения.

Шойгу подчеркнул, что КТРВ разрабатывает в интересах Вооруженных сил России современные авиационные боеприпасы, в том числе высокоточные.

В июне гендиректор концерна «Гранит-Электрон» (входит в КТРВ) Игорь Пономарев сообщил, что предприятие модернизирует головки самонаведения для ракет с учетом опыта их применения в ходе специальной военной операции.