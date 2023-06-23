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20:13, 23 июня 2023Наука и техника

В России модернизируют головки самонаведения для ракет

«Гранит-Электрон» модернизирует головки самонаведения ракет с учетом опыта их применения
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Концерн «Гранит-Электрон» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ) модернизирует головки самонаведения для ракет с учетом опыта их применения в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом гендиректор предприятия Игорь Пономарев сообщил ТАСС.

«В настоящее время мы основным приоритетом в нашей работе считаем выполнение гособоронзаказа. Основные работы наших научных производственных подразделений сосредоточены на модернизации наших изделий. Например, это головки самонаведения для противокорабельных ракет. Мы учитываем опыт применения головок самонаведения в СВО», — сказал он на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

Пономарев добавил, что концерн также немного переориентировал работу по системам управления торпедным и ракетным оружием. По его словам, предприятие ведет новые разработки по радиолокационным станциям для надводных кораблей и подводных лодок.

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Ранее в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» рассказали, что российская универсальная малогабаритная торпеда УМТ может уничтожать подводные беспилотники.

В январе журнал «Национальная оборона» сообщил, что КТРВ создала межвидовую многоцелевую ракету малой дальности Х-МД-Э, которую можно применять с надводных кораблей и дронов.

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