В России создали новую ракету для дронов и кораблей

КТРВ создала ракету малой дальности Х-МД-Э для применения с беспилотников и кораблей

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) создала межвидовую многоцелевую ракету малой дальности Х-МД-Э, которую можно применять с надводных кораблей и дронов. Об этом говорится в статье журнала «Национальная оборона», посвященной 70-летию гендиректора КТРВ Бориса Обносова, передает РИА Новости.

В работе над новыми изделиями конструкторы КТРВ в полной мере учитывают требования времени. «Так, для БПЛА, получивших в последнее время мощный импульс развития, создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и надводных кораблей», — говорится в материале.

Ракета получила три варианта исполнения, которые отличаются головками самонаведения: с полуактивной лазерной у Х-МД-Э1, активной радиолокационной у Х-МД-Э2 и пассивной радиолокационной у Х-МД-Э3.

В сентябре Борис Обносов рассказал, что в России испытали образцы управляемой ракеты Х-МД-Э. Опытные пуски провели с беспилотника. Он отметил, что разработка боеприпаса находится на этапе технического проекта.

В августе в КТРВ сообщили, что Х-МД-Э представят на форуме «Армия-2022». Максимальная дальность пуска ракеты составляет 40 километров. Х-МД-Э несет осколочно-фугасную боевую часть массой 30 килограммов.