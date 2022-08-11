Россия продемонстрирует ракету модульного построения Х-МД-Э

КТРВ на форуме «Армия-2022» представит ракету Х-МД-Э

На международном форуме «Армия-2022» планируется представить многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

«Покажем межвидовую многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности модульного построения Х-МД-Э, которая может применяться с авиационных и морских носителей, а также с беспилотников», — рассказали в корпорации.

Там отметили, что изделие «разработано в трех модификациях: с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН) — индекс Х-МД-Э1; с активной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э2; с пассивной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э3», а при стартовой массе 110 килограммов максимальная дальность пуска ракеты, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью массой 30 килограммов, достигает 40 километров.

Также КТРВ на «Армия-2022» представит новую многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету X-69.

В январе заместитель генерального директора корпорации по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов заявил, что КТРВ продвинулась в процессе подготовки к выпуску мини-спутников собственного производства.