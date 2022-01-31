В России подготовились к выпуску мини-спутников

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) продвинулась в процессе подготовки к выпуску мини-спутников собственного производства. Об этом заместитель генерального директора предприятия по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов сообщил в интервью ТАСС.

«На мой взгляд, мы продвинулись дальше всех из тех российских производителей, которые заявляли, что они ведут конструирование подобных малых аппаратов в России. Мы не только заявляем о начале работы, уже определена компонентная база, понимаем, что выходим почти на стопроцентное импортозамещение всех комплектующих спутника, а значит, и на гарантированное серийное производство», — сообщил Хромов.

Заместитель гендиректора КТРВ отметил, что ВПК «НПО машиностроения» провела разработку перспективного космического аппарата в инициативном порядке.

Ранее стало известно о переносе запуска ракет-носителей Falcon 9. Компания SpaceX перенесла дату запуска ракеты с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью.

В декабре агентство Kyodo сообщило о подготовке запуска первого в мире спутника из дерева. Аппарат планируют запустить в 2023 году.