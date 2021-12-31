В Японии запустят в космос деревянный спутник

В 2022 году в Японии начнут готовиться к запуску в космос первого в мире спутника из дерева, пишет японское информационное агентство Kyodo.

Прежде чем запустить деревянный спутник, инженерам необходимо будет выявить свойства и прочность материала в открытом космосе. Так, в феврале японский астронавт прикрепит снаружи исследовательского модуля Международной космической станции образцы. Это будут магнолия, горная сакура, ямадзакура и каменная береза — они проведут в космосе девять месяцев, а позже ученые проанализируют данные и решат, из какой древесины будет спутник. Исследователи заявляли, что сделают его в форме куба с гранью десять сантиметров, внутрь которого поместят электронное оборудование. Запуск планируется в 2023 году.

Ранее сообщалось, что российская компания «Геоскан» предложит всем желающим бесплатно отправить на спутниках в космос свое имя. Имена, нанесенные на специальные носители, планировалось доставить на околоземную орбиту на космических аппаратах типа CubeSat.