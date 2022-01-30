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SpaceX перенесла запуск спутников

SpaceX перенесла два запуска своих ракет-носителей Falcon 9 во Флориде из-за плохой погоды

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания SpaceX перенесла два запуска своих ракет-носителей Falcon 9 во Флориде из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Вывод на орбиту с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди ракеты с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed, который был запланирован на субботу, 29 января, 18:11 по времени Восточного побережья США (30 января 02:11 мск), перенесли на сутки. Запуск состоится не раньше понедельника, 31 января.

В районе мыса Канаверал недалеко от площадок для запусков сейчас облачная погода с резкими порывами ветра.

13 января американская компания SpaceX предпринимателя и миллиардера Илона Маска запустила с мыса Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в том числе украинским «Сич-2-30». По словам главы Государственного космического агентства Украины («Госкосмос») Владимира Тафтая, сумма контракта на запуск «Сич 2-30» ракетой-носителем SpaceX составила 1,99 миллиона долларов.

Марина Совина
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