Илон Маск запустил ракету с украинским спутником

Компания SpaceX предпринимателя и миллиардера Илона Маска в четверг, 13 января, запустила с мыса Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в том числе украинским «Сич-2-30». Трансляция велась в Twitter-аккаунте компании.

Срок эксплуатации украинского спутника составляет три года, уточняет ТАСС. Основным производителем спутника является КБ «Южное». Как отмечал глава Государственного космического агентства Украины (Госкосмос) Владимир Тафтай, сумма контракта на запуск «Сич 2-30» ракетой-носителем SpaceX составила 1,99 миллиона долларов.

7 января компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставит на околоземную орбиту 49 микроспутников Starlink.

В декабре издание SpaceNews заметило, что компания, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, по числу пусков превосходит все страны, кроме Китая.