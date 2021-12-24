В США рассказали о превосходстве SpaceX над миром

Американская SpaceX по числу пусков превосходит все страны мира, кроме Китая, рассказывает SpaceNews в публикации «SpaceX против мира», посвященной перспективам компании бизнесмена и инженера Илона Маска.

«Falcon 9 с многоразовой первой ступенью запускается чаще, чем любая другая ракета — 26 раз в 2020 году и 27 раз до начала декабря 2021 года. SpaceX запускает не только чаще, чем любая другая компания, но и опережает все страны, кроме Китая», — говорится в публикации.

Американское издание напоминает, что «масштабы конкуренции SpaceX выросли вместе с ее амбициями». «Когда компания начала свою деятельность почти 20 лет назад, она сосредоточилась на запусках небольших полезных нагрузок, противопоставив Falcon 1 другим разработчикам малых ракет-носителей, в том числе российским компаниям, занимающимся маркетингом конверсионных межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в настоящее время практически любые компании, предлагающие пусковые услуги по выведению полезной нагрузки в космос, считают себя конкурентом SpaceX. «Даже представители индустрии малых ракет настороженно следят за SpaceX: хотя она давно отказалась от Falcon 1, ее сервисы предлагают выведение небольших спутников на Falcon 9 в качестве попутной нагрузки по гораздо более низким ценам, чем специальные легкие носители. Теперь этим компаниям необходимо объяснить, как их более дорогие пусковые услуги, по сравнению со SpaceX, могут предложить качество обслуживания, которое оправдывает более высокую цену», — пишет SpaceNews.

Издание отмечает, что развертывание глобальной системы спутниковой широкополосной связи Starlink открыло «второй фронт глобальной конкуренции», в которой SpaceX соперничает уже не с американским альянсом United Launch Alliance за государственные пуски или с европейским оператором Arianespace за коммерческие контракты, а с компаниями Amazon, OneWeb и Telesat. SpaceNews отмечает, что подобная конкуренция «создает острые конфликты для компаний, которые могли бы быть открыты для ведения бизнеса со SpaceX в качестве заказчика запуска, если бы это не означало поддержки компании, развивающей конкурирующую группировку».

«На данный момент эти компании нашли альтернативы, которые, вероятно, будут стоить дороже, чем Falcon 9. OneWeb использует ракеты "Союз" [российского производства] для запуска своей группировки, в то время как проект Kuiper от Amazon начнет развертывание своих спутников с использованием некоторых из последних ракет Atlas V», — говорится в публикации.

В декабре американское издание 19FortyFive рассказало, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II компании Lockheed Martin (США) выжил в борьбе с другими западными конкурентами и в будущем займет доминирующее положение в мировой боевой авиации,