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В США заявили о доминировании F-35 над миром

19FortyFive: истребитель F-35 займет доминирующее положение в мировой боевой авиации

Фото: Joely Santiago / Reuters

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II компании Lockheed Martin (США) выжил в борьбе с другими западными конкурентами и в будущем займет доминирующее положение в мировой боевой авиации, заявляет 19FortyFive.

Американское издание напоминает, что на протяжении своей истории данный самолет сталкивался с многочисленными трудностями в разработке и закупках. В публикации отмечается, что программа F-35 Lightning II успешно справляется с подобными вызовами, которые в прошлом касались аналогичных крупных проектов, например, F-16 Fighting Falcon.

Издание пишет, что в настоящее время произведено около 730 единиц F-35 Lightning II, которые получают десять стран. Еще в пяти государствах ожидают поставок истребителей. «F-35 — гораздо более современная платформа, чем его основные западные конкуренты: Rafale, F-15 Eagle, Typhoon, Gripen и F/A-18 Hornet», — говорится в публикации.

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В издании также оценили решение Швейцарии и Финляндии, не входящих в НАТО, приобрести F-35 Lightning II. «То, что они теперь согласились фактически стать зависимыми от аэрокосмической промышленности США, многое говорит как о самом самолете, так и о направлении геостратегических ветров», — пишет 19FortyFive.

В декабре издание заявило, что Финляндия приняла решение о покупке F-35 Lightning II производства США из-за исходящей из России опасности. В том же месяце 19FortyFive написало, что потенциальная сделка по приобретению Финляндией F-35 Lightning II, которая должна быть одобрена Вашингтоном, «ставит на порог России больше истребителей пятого поколения, что наверняка расстроит Москву».

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Иван Потапов
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