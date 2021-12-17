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В США объяснили покупку F-35 Финляндией опасностью России

19FortyFive: покупка F-35 Финляндией сдержит Россию от вторжения в Эстонию, Латвию и Литву

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Финляндия приняла решение о покупке истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производства США из-за исходящей из России опасности, объясняет причины сделки между Хельсинки и Вашингтоном американское издание 19FortyFive.

«Финляндия занимает совершенно уникальное географическое положение. Во-первых, она граничит как с Россией, так и с Западной Европой. Финляндию и Россию связывают давние исторические связи, но это не всегда узы дружбы», — говорится в публикации.

Согласно 19FortyFive, предоставление Финляндии истребителей F-35 Lightning II позволит обезопасить Эстонию, Латвию и Литву «от вторжения России».

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«Учитывая близость Финляндии как к России, так и к прифронтовым государствам [НАТО], а также то, что ее правительство является воплощением либеральной демократии, она является идеальным кандидатом на вооружение F-35 во время растущей геополитической неопределенности в ее окрестностях», — говорится в публикации.

В декабре 19FortyFive написало, что потенциальная сделка по приобретению Финляндией F-35 Lightning II, которая должна быть одобрена Вашингтоном, «ставит на порог России больше истребителей пятого поколения, что наверняка расстроит Москву».

В том же месяце финское правительство официально объявило о намерении купить 64 самолета F-35A Lightning II модификации Block 4.

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Иван Потапов
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