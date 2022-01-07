Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставит на околоземную орбиту 49 микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, состоялся в 16:49 по времени восточного побережья США (00:49 7 января по московскому времени).

Первая ступень ракеты до этого уже использовалась при трех запусках. Планируется, что после отделения ступень в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане.

В декабре первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX после старта в декабре с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) совершила сотую посадку.

В том же месяце издание SpaceNews заметило, что данная компания, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, по числу пусков превосходит все страны, кроме Китая.