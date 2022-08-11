Новую малозаметную авиационную крылатую ракету X-69 представят на «Армии-2022»

КТРВ впервые представит новую высокоточную крылатую ракету Х-69 на форуме «Армия-2022»

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит новую многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету X-69 на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на КТРВ.

Разработкой X-69 занималось государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени Березняка. Как отметили в корпорации, ракета оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления, предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами. Максимальная дальность полета составляет 290 километров, а скорость на марше — 700-1 000 километров в час. Масса боевой части зависит от комплектации — 300-310 килограмм. «Может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения», — рассказали в КТРВ.

Также на «Армии-2022» представят новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27.