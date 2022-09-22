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В России испытали управляемую ракету Х-МД-Э для беспилотника

КТРВ: в России испытали образцы управляемой ракеты Х-МД-Э малой дальности для БЛА

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России испытали образцы управляемой ракеты Х-МД-Э малой дальности для беспилотного летательного аппарата (БЛА). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

По его словам, компания не первый год ведет работы по малогабаритным средствам поражения. «В качестве примера может служить самонаводящаяся управляемая ракета малой дальности Х-МД-Э, которая находится в опытно-конструкторской разработке на этапе технического проекта. Рассчитываем, что в самое ближайшее время мы должны ее завершить», — сказал руководитель

Обносов добавил, что в ходе опытно-конструкторской работы было изготовлено несколько прототипов экспериментальных образцов и проведены успешные опытные пуски с БЛА.

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В августе КТРВ на международном форуме «Армия-2022» представила многоцелевую самонаводящуюся ракету Х-МД-Э. Изделие «разработано в трех модификациях: с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН) — индекс Х-МД-Э1; с активной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э2; с пассивной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э3», а при стартовой массе 110 килограммов максимальная дальность пуска ракеты, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью массой 30 килограммов, достигает 40 километров.

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Иван Потапов
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