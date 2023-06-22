Стало известно о возможностях российской УМТ

КТРВ: российская торпеда УМТ может уничтожать подводные беспилотники

Российская универсальная малогабаритная торпеда УМТ может уничтожать подводные беспилотники. О возможностях оружия ТАСС стало известно от корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

«Несмотря на малые габариты и вес, торпеда обладает значительной мощью, имеет оптимальную дальность и скорость хода. Оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на ее поражение», — сообщили агентству на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

В КТРВ добавили, что торпеда осуществляет самонаведение на цель и неконтактный подрыв боезаряда в автономном режиме.

В июне агентство сообщало, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на XI Международном военно-морском салоне, который пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня, планирует представить новую универсальную малогабаритную торпеду УМТ.