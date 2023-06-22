Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:04, 22 июня 2023Наука и техника

Стало известно о возможностях российской УМТ

КТРВ: российская торпеда УМТ может уничтожать подводные беспилотники

Фото: АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»

Российская универсальная малогабаритная торпеда УМТ может уничтожать подводные беспилотники. О возможностях оружия ТАСС стало известно от корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

«Несмотря на малые габариты и вес, торпеда обладает значительной мощью, имеет оптимальную дальность и скорость хода. Оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на ее поражение», — сообщили агентству на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

В КТРВ добавили, что торпеда осуществляет самонаведение на цель и неконтактный подрыв боезаряда в автономном режиме.

В июне агентство сообщало, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на XI Международном военно-морском салоне, который пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня, планирует представить новую универсальную малогабаритную торпеду УМТ.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости
    Обнародованы новые данные о роли Польши в деле подрыва «Северных потоков»
    В Москве осудили склонявшего детей к опасным трюкам руфера
    В Госдуме назвали продажей детей идею платить россиянкам за отказ от аборта
    Найдено новое направление лечения инсульта
    Военкор оценил возможность наступления ВСУ по дну Каховского водохранилища
    Тушение мощного пожара на московском мусорном полигоне сняли на видео
    В МИД России ответили на слова назвавшего героем Украины Степана Бандеру посла
    Уличную обувь Билли Айлиш высмеяли в сети со словами «клоунские сапоги»
    Цена на бензин в России побила двухлетний рекорд
    Врач назвала условие выживания членов экипажа пропавшего батискафа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.