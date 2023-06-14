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20:29, 14 июня 2023Наука и техника

КТРВ представит новую торпеду УМТ

КТРВ на Военно-морском салоне в Кронштадте представит новую торпеду УМТ
СюжетПожар в Сочи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на XI Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), который пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня, планирует представить новую универсальную малогабаритную торпеду УМТ. Об этом сообщает ТАСС.

«В экспозиции будет присутствовать новинка — универсальная малогабаритная торпеда УМТ, которая может применяться с вертолетов, самолетов и беспилотников», — заявили в корпорации.

В КТРВ добавили, что на МВМС-2023 также покажут «глубоководную торпеду УГСТ, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2, а также малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК" с антиторпедой».

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Кроме того, на стенде предприятия можно будет увидеть авиационные средства поражения, береговые ракетные комплексы и средства защиты акваторий портов.

В апреле аналитик Крис Осборн в статье для американского издания 19FortyFive написал, что российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» создает угрозу для кораблей и подводных лодок Военно-морских сил США.

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    Иван Потапов
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