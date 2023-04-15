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11:14, 15 апреля 2023Мир

Российская торпеда ВА-111 «Шквал» вызвала обеспокоенность у Пентагона

19FortyFive: российская торпеда «Шквал» создает угрозу для кораблей и подлодок ВМС США

Фото: Ron Sachs / dpa / Globallookpress.com

Российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» создает угрозу для кораблей и подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом заявил военный аналитик Крис Осборн в статье для американского издания 19FortyFive.

«ВА-111 "Шквал" развивает скорость 230 миль в час, что более чем в четыре раза превышает скорость большинства других торпед, которые развивают скорость от 28 до 48 миль в час. Это может увеличить риски, создаваемые для крупных надводных кораблей и подводных лодок ВМС США, стремящихся ускользнуть от обнаружения», — отметил обозреватель.

Также, по его мнению, беспокойство Пентагона может вызвать дальность стрельбы «Шквала», составляющая семь тысяч метров.

Предотвратить угрозу от российской торпеды, по мнению Осборна, можно только в том случае, если обнаружить подводную лодку ВМС России до того, как с нее будет выпущен «Шквал». Аналитик отнес к минусам скоростной торпеды «очень заметный шум», однако даже если отследить его, потенциальной цели сложно успеть далеко продвинуться перед тем, как она будет уничтожена.

Ранее в феврале обозреватель издания 19FortyFive Кайл Мизоками посчитал российскую скоростную торпеду ВА-111 «Шквал» кошмаром Военно-морских сил США.

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Елизавета Новикова
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