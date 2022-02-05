В США российский «Шквал» посчитали кошмаром

Российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» является кошмаром Военно-морских сил (ВМС) США, считает обозреватель американского издания 19FortyFive Кайл Мизоками.

Данное оружие, способное развивать под водой скорость до 200 узлов, в публикации называется одним из самых инновационных, когда-либо разработанных в СССР. Автор напоминает, что подобную скорость торпеде удавалось развивать благодаря ее движению в кавитационной полости — заполненной водяным паром области пространства между торпедой и морской водой.

Обозреватель отмечает, что недостатками ВА-111 «Шквал» стали высокая шумность, низкая маневренность и трудности с системой наведения. По словам автора, в настоящее время российские субмарины являются единственными в мире, оснащенными подобным оружием. Аналогичные разработки, как утверждает Мизоками, ведутся в США и Германии.

В ноябре 2017 года академик Шамиль Алиев заявил, что после модернизации самая быстрая в мире торпеда ВА-111 «Шквал» останется неуправляемой, тогда как ее максимальная скорость вырастет. По словам ученого, в настоящее время изделие способно опускаться на глубину до 25 метров, однако ставится задача довести данный параметр до 100 метров.

