Россия получит новый «Шквал»

После модернизации самая быстрая в мире торпеда «Шквал» останется неуправляемой, тогда как ее максимальная скорость вырастет, рассказал в интервью РИА Новости ведущий разработчик данного типа оружия в России академик Шамиль Алиев.

По словам ученого, в настоящее время изделие способно опускаться на глубину до 25 метров, однако ставится задача довести данный параметр до 100 метров. Скорость торпеды в настоящее время достигает 300 километров в час. «Скорость и так приличная, она на порядок больше существовавших тогда и сегодня торпед. Вполне приличная, она изменится, но ненамного», — сказал ученый.

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Модернизация торпед включена в госпрограмму вооружений 2018-2025 годов. Эксперт отметил, что в России создаются и другие самодвижущиеся боевые снаряды, например, мини-торпеды типа «черепаха» (скорость изделий не превысит шести километров в час), которые почти невидимы и не слышны.

«Сейчас пошла тенденция перехода от тяжелых торпед к легким, то есть от 2 тонн до 35-40 килограммов. Это фантастическая вещь, это качественно другая идеология», — сказал Алиев. Такие изделия, по словам ученого, будут имитировать «приближение не торпеды, а большой рыбы».