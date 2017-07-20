В рамках госпрограммы вооружений 2018-2025 года ВМФ России получит новую сверхскоростную ракету-торпеду, представляющую собой улучшенную версию ракеты-торпеды «Шквал» советской разработки. Как передает корреспондент «Ленты.ру» с авиасалона МАКС-2017, об этом сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Как отметил руководитель КТРВ, новая ракето-торпеда будет иметь значительно усовершенствованные ТТХ. Исходно ВА-111 «Шквал», оснащавшаяся как обычными, так и ядерными зарядами, была прямоидущей (неуправляемой), имела дальность хода до 13 километров и развивала скорость до 100 метров в секунду под водой. Уклонение от нее было крайне затруднено в связи с очень высокой скоростью.

Характеристики новой версии «Шквала» не сообщаются, однако в различных источниках указывалось, что усовершенствованная версия получит систему управления, а также будет иметь увеличенную дальность хода.