Российская авиация получит новую ракету большой дальности до 2020 года

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) готовит новую линейку тактических ракет «воздух-поверхность» в диапазоне дальности от 100 до 1000 километров. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

«У нас есть линейка ракет дальностью до 100, 200, 400 и 1000 километров, до 2020 года все изделия в этой линейке будут сданы», — отметил Обносов, отвечая на вопрос о наличии российского аналога американской ракеты AGM-158B JASSM-ER дальностью полета около 1000 километров.

Новая линейка тактических ракет разрабатывается КТРВ для оснащения как уже находящихся в строю самолетов Су-30, Су-34 и Су-35, так и для истребителя пятого поколения Т-50, создающегося в рамках программы ПАК ФА.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» образована в 2002 году на базе компании «Звезда-Стрела». Объединяет разработчиков высокоточного вооружения, в частности «Радугу», «Вымпел», «Регион», «НПО Машиностроения» и ряд других. Предприятие является основным производителем ракетного вооружения для ВВС страны и других видов Вооруженных сил.