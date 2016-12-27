Грызлов сменил Рогозина в совете директоров «Тактического ракетного вооружения»

Председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) избран Борис Грызлов. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель аппарата Грызлова.

Ранее совет директоров КТРВ возглавлял вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Решение принято единогласно», — подчеркнул представитель Грызлова.

Борис Грызлов, с 2002 года возглавляяющий Высший совет партии «Единая Россия», в последние годы занимал ряд ключевых постов в государстве. В частности, в 2003-2011 годах был спикером Государственной Думы, в 2011-2016 годах — постоянным членом Совета Безопасности, а в декабре 2015 года назначен спецпредставителем президента России в Контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины. В 2012-2016 годах руководил Наблюдательным советом госкорпорации «Росатом».

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создана в 2002 году на базе компании «Звезда-Стрела». Объединяет разработчиков высокоточного вооружения, в частности «Радугу», «Вымпел», «Регион», «НПО Машиностроения» и ряд других. Выручка за 2015 год составила 12,68 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,52 миллиарда.

Среди продукции предприятия — управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля» различного назначения, противокорабельные ракеты (в том числе береговые комплексы «Бастион» и «Бал»), корректируемые авиабомбы, противолодочное вооружение (ракето-торпеды «Шквал», противолодочный комплекс «Пакет»).

Корпорация является ведущей организацией по разработке перспективных гиперзвуковых крылатых ракет.

