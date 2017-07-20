До конца 2017 года ВВС России получат три новых вида оружия

До конца 2017 года ВВС России получат три новых вида средств поражения, разрабатываемых корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». В частности, КТРВ передаст военным новую управляемую авиабомбу КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения, ракету Х-38 с тепловой ГСН и управляемую авиабомбу «Гром-2». Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил генеральный директор корпорации Борис Обносов на авиасалоне МАКС-2017.

«Сегодня на выставке нами представлена авиабомба КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения. Мы первыми в нашей стране осваиваем эти технологии. Рассчитываем, что до конца года завершим работы по этому изделию. Это очень важно, потому что мы стремимся к тому, чтобы цель была поражена дифференцированно, с минимальным ущербом для гражданского населения», — сказал Обносов.

Кроме того, до конца 2017 года КТРВ завершит работы над тактической ракетой Х-38 с тепловизионной головкой самонаведения и семейством управлемых боеприпасов «Гром». Как отметил руководитель КТРВ, в настоящее время используется вариант Х-38 с лазерной ГСН, в дальнейшем планируется также создание варианта с радиолокационной системой наведения.

Семейство боеприпасов «Гром», впервые представленное на МАКС-2015, так же создано на базе многоцелевой управляемой ракеты Х-38. «Гром-1» представляет собой ракету, «Гром-2» — планирующую управляемую бомбу, у которой вместо ракетного двигателя установлена дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. Стартовая масса обоих боеприпасов — 522 килограмма, боевая часть «Гром-1» весит около 250 килограммов, у «Гром-2» — около 380 килограммов. Система наведения — инерциальная со спутниковой коррекцией траектории. Разработаны также экспортные версии боеприпасов: «Гром-Э1» и «Гром-Э2» соответственно.