Могильник с десятками захоронений обнаружили в российском регионе

Могильник более чем с 40 захоронениями племени мурома обнаружили в Нижегородской области

Могильник более чем с 40 захоронениями племени мурома обнаружили ученые под деревней Звягино в Вачском округе Нижегородской области. Об этом сообщает NewsNN.

По словам гендиректора Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрия Филиппова, на этом месте вели работы «черных копатели». Их деятельность пресекли сотрудники музея, оперативно выехавшие на раскопки. «Мы нашли яму, в которую сбросили браслеты, привески, лунницы, керамику и другие вещи. Мы вытащили оттуда буквально две пригоршни артефактов», — рассказал он.

Эти предметы около тысячи лет назад мурома закапывали в землю вместе с покойниками. Предполагается, что финно-угорское племя верило, что эти вещи понадобятся людям в загробной жизни.

В 2022-м могильник поставили на учет, а на следующий год там начались раскопки, которые продолжаются до сих пор. За это время археологи обнаружили 42 погребения, относящиеся к VII-XI векам нашей эры. Благодаря им специалисты проследили, как менялись украшения и личные вещи муромы по мере их ассимиляции пришлыми славянами.

Заведующая сектором археологии НГИАМЗ Анастасия Швецова уточнила, что захоронения велись на протяжении 400 лет без наслоения друг на друга. «Все могилы расположены так, чтобы покойники были обращены головой в сторону северо-запада и севера. И мы нашли не только людские захоронения, но и конские — эти животные были священными для муромы, их очень почитали», — рассказала она.

Одной из главных находок стал скелет богатой женщины с бронзовыми кольцами на голове, гривнами и браслетами на шее и серебряной бляхой на груди. «Такое мы находим впервые, серебро — это довольно редкий металл для наших краев. Местным его могли принести путешественники или торговцы», — поделился Филиппов.

В других захоронениях археологи обнаружили бронзовые топоры, копья и шумящие украшения с подвесками в виде утиных лапок. Часть уже обнаруженных артефактов вскоре будет представлена в музее.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде на Троицком 17-м раскопе археологи нашли редкий средневековый артефакт XII-XIII веков — десятисантиметровый бивень крупного дикого кабана. Предполагается, что находка является талисманом и принадлежала зажиточному человеку.