Оставшуюся незаметной важную отставку во власти на Украине объяснили

Политолог Мезюхо: Зеленский был заинтересован в отставке вице-премьера Украины Качки

Ситуация с отставкой вице-премьера Украины Тараса Качки, которая осталась практически незамеченной, закономерна, поскольку его должность не имеет высокого публичного веса, а сам президент Владимир Зеленский был заинтересован в его отставке, заявил политолог Иван Мезюхо. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Киевский политолог Руслан Бортник ранее заявил, что на Украине за скандалом с министром обороны Михаилом Федоровым пропустили другую важную отставку. Речь идет об уходе со своей должности вице-премьера Тараса Качки.

«Ничего удивительного в том, что отставка Тараса Качки прошла практически незаметно в украинских СМИ, так как она совпала с громким выдворением Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Зеленский наверняка не рассчитывал на то, что бывший глава оборонного ведомства будет огрызаться и фактически инициирует волну гражданских акций протеста против решения просроченного президента Украины-верховного главнокомандующего», — сказал Мезюхо.

Сама по себе должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, хоть и является важной в структуре правительства Украины, но все же не имеет такого публичного веса, как другие позиции украинских вице-премьеров. Так уж сложилось в рамках украинской политической традиции, выстраиваемой последние десятилетия, как минимум с 2014 года Иван Мезюхо политолог

По мнению политолога, главным заинтересованным лицом в уходе Качки был Зеленский, который находится в конфликте с антикоррупционными органами и не хочет, чтобы они были усилены.

«Зеленский, находящийся в конфликте с Национальным антикоррупционным бюро Украины, специализированной антикоррупционной прокуратурой, был заинтересован в том, чтобы убрать вице-премьера, который подписал соглашение о плане реформ с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, в котором говорилось о реформировании антикоррупционного законодательства на Украине, укреплении независимости таких структур, как НАБУ и САП», — отметил Мезюхо.

Управленческая модель Зеленского не предусматривает реальной борьбы с коррупцией, а строится на узурпации власти и подчинении силовых органов, подчеркнул политолог. По его мнению, на место качки будет назначен лояльный украинскому президенту человек.

Управленческая модель Зеленского не предусматривает реальной борьбы с коррупцией. Напротив, его стратегия управления основана на узурпации власти, подминании под себя всех силовых органов государственной власти, устранение влияния тех структур, которые не подконтрольны напрямую президенту Украины или его правительству Иван Мезюхо политолог

«Я думаю, что Зеленский попытается назначить на место Качки более лояльного себе управленца. Не исключаю, что новый вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции не будет даже формально согласован с официальным Брюсселем. И в этом смысле не важна фамилия этого нового вице-премьера. Важно, что вероятнее всего это будет преданный пес Зеленского», — добавил Мезюхо.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на источники в ЕС писало, что Киев выполнил только часть антикоррупционных реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, который был согласован ранее.