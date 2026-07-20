Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:12, 20 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Оставшуюся незаметной важную отставку во власти на Украине объяснили

Политолог Мезюхо: Зеленский был заинтересован в отставке вице-премьера Украины Качки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl via Reuters

Ситуация с отставкой вице-премьера Украины Тараса Качки, которая осталась практически незамеченной, закономерна, поскольку его должность не имеет высокого публичного веса, а сам президент Владимир Зеленский был заинтересован в его отставке, заявил политолог Иван Мезюхо. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Киевский политолог Руслан Бортник ранее заявил, что на Украине за скандалом с министром обороны Михаилом Федоровым пропустили другую важную отставку. Речь идет об уходе со своей должности вице-премьера Тараса Качки.

«Ничего удивительного в том, что отставка Тараса Качки прошла практически незаметно в украинских СМИ, так как она совпала с громким выдворением Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Зеленский наверняка не рассчитывал на то, что бывший глава оборонного ведомства будет огрызаться и фактически инициирует волну гражданских акций протеста против решения просроченного президента Украины-верховного главнокомандующего», — сказал Мезюхо.

Сама по себе должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, хоть и является важной в структуре правительства Украины, но все же не имеет такого публичного веса, как другие позиции украинских вице-премьеров. Так уж сложилось в рамках украинской политической традиции, выстраиваемой последние десятилетия, как минимум с 2014 года

Иван Мезюхополитолог

По мнению политолога, главным заинтересованным лицом в уходе Качки был Зеленский, который находится в конфликте с антикоррупционными органами и не хочет, чтобы они были усилены.

«Зеленский, находящийся в конфликте с Национальным антикоррупционным бюро Украины, специализированной антикоррупционной прокуратурой, был заинтересован в том, чтобы убрать вице-премьера, который подписал соглашение о плане реформ с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, в котором говорилось о реформировании антикоррупционного законодательства на Украине, укреплении независимости таких структур, как НАБУ и САП», — отметил Мезюхо.

Управленческая модель Зеленского не предусматривает реальной борьбы с коррупцией, а строится на узурпации власти и подчинении силовых органов, подчеркнул политолог. По его мнению, на место качки будет назначен лояльный украинскому президенту человек.

Управленческая модель Зеленского не предусматривает реальной борьбы с коррупцией. Напротив, его стратегия управления основана на узурпации власти, подминании под себя всех силовых органов государственной власти, устранение влияния тех структур, которые не подконтрольны напрямую президенту Украины или его правительству

Иван Мезюхополитолог

«Я думаю, что Зеленский попытается назначить на место Качки более лояльного себе управленца. Не исключаю, что новый вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции не будет даже формально согласован с официальным Брюсселем. И в этом смысле не важна фамилия этого нового вице-премьера. Важно, что вероятнее всего это будет преданный пес Зеленского», — добавил Мезюхо.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на источники в ЕС писало, что Киев выполнил только часть антикоррупционных реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, который был согласован ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине сообщают о скорой отставке Сырского с поста главкома ВСУ. Названы возможные преемники
    Могильник с десятками захоронений обнаружили в российском регионе
    Найдена истинная причина агрессивной езды на машинах BMW
    Новый премьер Британии провел первый разговор с Трампом
    Оставшуюся незаметной важную отставку во власти на Украине объяснили
    Двухметровая акула укусила дайвера
    Брошенная отцом у бассейна в отеле четырехлетняя туристка упала в воду и не выжила
    Мизулина направила на СВО взысканные с Дудя деньги
    Раскрыта роль кофемашины в преступлении осужденной в России многодетной фермерши
    Экспорт важного российского товара упадет до минимума
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok