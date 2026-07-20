Раскрыта роль кофемашины в преступлении осужденной в России многодетной фермерши

РЕН: Осужденная Ярошик отправляла в регионы наркотики в кофемашине, мясорубке и минимойке

Осужденная на 13 лет за сбыт наркотиков многодетная фермерша-блогерша Вероника Ярошик прятала вещества в кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и минимойку и пересылала в регионы. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Ярошик организовала наркотрафик при помощи бытовой техники. В составе преступной группы она получала через тайники-закладки, расположенные на территории Московской области, крупные партии синтетического наркотика. Затем, пакеты с веществом она прятала в кофемашины, мясорубки, минимойки и воздухоочистители и под видом легальных товаров отправляла в регионы.

Ранее сообщалось, что суд признал ее виновной по статье 228.1 УК РФ. География поставок охватывала Сахалин, Приморье, Хабаровский край и Калининградскую область.