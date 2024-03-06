Над Воронежской областью ликвидировали третий за утро беспилотник
Гусев: над Воронежской областью средства ПВО ликвидировали третий за утро БПЛА
Над Воронежской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали третий за утро беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Он разъяснил, что сбитое устройство относилось к самолетному типу. По предварительным данным, никто из мирных граждан не пострадал.
Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотниками в Воронежской области сохраняется.
Утром 6 марта губернатор докладывал о сбитом украинском дроне в небе над Воронежской областью.
Чуть раньше о поражении объекта средствами ПВО под Воронежем отчиталось Минобороны. По данным ведомства, в результате инцидента тогда никто не пострадал.