Над Воронежской областью ликвидировали третий за утро беспилотник

Гусев: над Воронежской областью средства ПВО ликвидировали третий за утро БПЛА

Над Воронежской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали третий за утро беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он разъяснил, что сбитое устройство относилось к самолетному типу. По предварительным данным, никто из мирных граждан не пострадал.

Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотниками в Воронежской области сохраняется.

Утром 6 марта губернатор докладывал о сбитом украинском дроне в небе над Воронежской областью.

Чуть раньше о поражении объекта средствами ПВО под Воронежем отчиталось Минобороны. По данным ведомства, в результате инцидента тогда никто не пострадал.