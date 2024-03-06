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07:31, 6 марта 2024Россия

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Воронежскую область

Воронежский губернатор Гусев: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над регионом

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, последствий на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — сообщил глава региона, уточнив, что над Воронежской областью уничтожили беспилотник самолетного типа.

Днем ранее, 5 марта, в Воронежской области объявили авиационную опасность из-за летящих на регион украинских беспилотников. Сообщалось, что всего в сторону Воронежа направлялись три беспилотника. В МЧС тогда посоветовали местным жителям взять сотовый телефон и необходимые документы и укрыться в комнатах без окон, а тем, кто оказался на улице, — спрятаться в подземных переходах, подъездах домов или одноэтажных зданиях.

До этого украинский беспилотник уничтожили над Воронежем 18 февраля. Никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось.

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      Анастасия Шейкина
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