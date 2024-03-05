В российском регионе объявили авиационную опасность из-за дронов ВСУ

Воронежский губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности из-за дронов ВСУ

В Воронежской области объявлена авиационная опасность из-за беспилотников, приближающихся к региону. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — предупредил глава региона.

Ракетную опасность во вторник, 5 марта, также объявляли в двух округах Белгородской области — Старооскольском и Губкинском. До этого сообщалось пожаре на Губкинской нефтебазе в селе Долгое из-за падения беспилотника Вооруженных сил Украины.

Помимо Белгородской области, во вторник под удар попала и Курская область. Там была обстреляна железнодорожная станция Глушково, всего насчитали девять прилетов. В регионе также сбили украинский беспилотник.