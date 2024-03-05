Украинский беспилотник уничтожили в Курской области

Минобороны России доложило об уничтоженном украинском БПЛА в Курской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили в Курской области. Об этом доложили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве разъяснили, что атаковать регион пытались в 09:30 утра 5 марта. Ликвидированное средствами противовоздушной обороны (ПВО) устройство относилось к дрону самолетного типа.

Других подробностей о произошедшем в Минобороны не привели.

3 марта губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником поселок Теткино.

Тогда в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал, значительных повреждений на земле также удалось избежать.

По данным курского губернатора, осколки устройства угодили в легковой автомобиль.

Еще раньше три населенных пункта в Курской области остались без электричества после прилета БПЛА со стороны Украины.