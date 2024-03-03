Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:11, 3 марта 2024Россия

ВСУ атаковали дроном поселок в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ атаковали дроном поселок Теткино

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом поселок Теткино в Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате попадания дрона никто не пострадал.

«Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — заверил Старовойт.

В результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка пострадал подросток 2009 года рождения. В тот же день на улице Шестакова в Петровском районе города ранения получил мужчина 1975 года рождения.

Тем временем на авдеевском направлении российские военные отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ. За сутки украинская армия потеряла там до 160 бойцов и пять боевых бронемашин.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили еще один Abrams на Украине

      В РПЦ назвали условия присутствия мигрантов в России

      Политолог высказался о вероятности расформирования НАТО

      ВСУ атаковали дроном поселок в Курской области

      Глава РПЛ сделал заявление о выступлениях осужденного игрока в «Спартаке»

      Роскомнадзор заблокировал словарь жестовых языков

      Чешские дипломаты застряли в Индии из-за проблем с самолетом

      Валиева сделала заявление о допинге

      Стали известны подробности уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

      Россия добровольно сократит добычу и поставки нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше