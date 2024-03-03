ВСУ атаковали дроном поселок в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ атаковали дроном поселок Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом поселок Теткино в Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате попадания дрона никто не пострадал.

«Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — заверил Старовойт.

В результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка пострадал подросток 2009 года рождения. В тот же день на улице Шестакова в Петровском районе города ранения получил мужчина 1975 года рождения.

Тем временем на авдеевском направлении российские военные отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ. За сутки украинская армия потеряла там до 160 бойцов и пять боевых бронемашин.