Группировка «Центр» отразила восемь контратак в Петровском, Ленинском и Орловке

Российские военные отразили восемь контратак штурмовых групп на авдеевском направлении. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад в районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка», — поделился информацией Савчук. Помимо этого, российские военные нанесли поражение живой силе и технике 107-й бригады теробороны ВСУ в районе Тоненького Донецкой народной республики (ДНР). Начальник пресс-центра группировки отметил, что за сутки украинская армия потеряла на авдеевском направлении до 160 бойцов и пять боевых бронемашин, среди которых американская боевая машина пехоты Bradley и гаубица «Мста-Б».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказался о попытке ВСУ атаковать Крым.