В России высказались о попытке ВСУ атаковать Крым

Сенатор Карасин: атаки ВСУ на Крым связаны с попыткой Киева развернуть ход боя

Попытки Вооруженным сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский полуостров связаны с желанием Киева развернуть ход боевых действий, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«В попытках показать, что они на что-то способны, украинские неонацисты, видимо, решили сделать несносной жизнь для населения нашего Крыма и наших новых территорий. Это домысел, но он имеет под собой основания. Поэтому то, что наши системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают десятками эти несущие смерть дроны, — это очень важно», — высказался Карасин.

По мнению сенатора, усилия противовоздушных сил России будут все больше активизироваться.

«А украинская хунта в очередной раз убедится, что это бессмысленная затея. Абсолютно бесперспективная задача, поставленная [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его командой перед своими вояками, опять обернется проигрышем», — заключил он.

В ночь на 3 марта российские системы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 38 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили все дроны, запущенные противником.

В феврале глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал России новые «сюрпризы» в Крыму и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк также пригрозил взрывом «обреченного» Крымского моста.