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17:23, 3 марта 2024Бывший СССР

Подросток пострадал в результате взрыва в Донецке

Представительство ДНР в СЦКК: подросток 2009 года рождения пострадал в Донецке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Подросток пострадал в результате взрыва в Калининском районе Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что мальчик 2009 года рождения был ранен в результате детонации взрывоопасного предмета.

Кроме того, в тот же день на улице Шестакова в Петровском районе города пострадал мужчина 1975 года рождения. «Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — сказано в публикации.

Ранее солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдался в плен и перешел на сторону России. Военнослужащий по имени Евгений Шевченко рассказал на видео, что давно планировал этот шаг.

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      Мария Борисова
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