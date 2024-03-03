Подросток пострадал в результате взрыва в Донецке

Представительство ДНР в СЦКК: подросток 2009 года рождения пострадал в Донецке

Подросток пострадал в результате взрыва в Калининском районе Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что мальчик 2009 года рождения был ранен в результате детонации взрывоопасного предмета.

Кроме того, в тот же день на улице Шестакова в Петровском районе города пострадал мужчина 1975 года рождения. «Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — сказано в публикации.

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