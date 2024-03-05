Появились подробности о летящих к российскому городу беспилотниках

В МЧС сообщили, что в сторону Воронежа направляются три беспилотника

В сторону Воронежа направляются три беспилотника. Подробности о дронах сообщило региональное управление МЧС в Telegram.

По данным ведомства, летательные аппараты летят со стороны Острогожского района Воронежской области. В МЧС посоветовали местным жителям взять сотовый телефон и необходимые документы и укрыться в комнатах без окон, а тем, кто оказался на улице, — спрятаться в подземных переходах, подъездах домов или одноэтажных зданиях.

О летящих к Воронежу беспилотниках ранее сообщил губернатор региона Александр Гусев. В связи с этим в городе объявляли авиационную опасность.

5 марта дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) также атаковал Губкинскую нефтебазу в селе Долгое Белгородской области. В результате начался пожар, который охватил три резервуара с топливом. На данный момент, открытое горение ликвидировано.

Еще один украинский беспилотник сбили в Курской области. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили дрон самолетного типа, который пытался атаковать регион, в 09:30.