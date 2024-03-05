Дроны ВСУ заметили летящими к российскому региону

Губернатор Гусев сообщил о летящих к Воронежской области дронах

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили летящими к Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram.

По его словам, беспилотники приближаются к Воронежу со стороны Украины. В городе объявили авиационную опасность. Гусев добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) привели в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Губкинскую нефтебазу в селе Долгое Белгородской области. В результате на ее территории начался пожар, который охватил три резервуара с топливом.

Помимо этого, украинский дрон сбили средствами ПВО в Курской области. Также ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково, из-за чего там начался пожар.