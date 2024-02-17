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01:23, 18 февраля 2024Россия

Украинский БПЛА уничтожили над Воронежем

Губернатор Гусев: украинский беспилотник сбили над Воронежем

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Воронежем. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. На месте инцидента находится оперативная группа, уточнил Гусев.

Утром 17 февраля Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 33 БПЛА ВСУ. По данным ведомства, дроны пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую области.

Днем ранее, 14 февраля, сообщалось о попытке ВСУ атаковать нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области.

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      Юлия Мискевич
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