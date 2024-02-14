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11:37, 14 февраля 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтехранилище в Воронежской области

Mash: ВСУ пытались атаковать нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 14 февраля, пытались атаковать нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, дрон, который пытался атаковать объект, сбила система противовоздушной обороны (ПВО) в районе двух часов ночи. К нефтебазе направлялся беспилотник J-22 Airborne украинской UKRJET, длина которого составляет 330 сантиметров, ширина — 460.

Предварительно, беспилотный летательный аппарат запустили с севера Сумской области Украины в районе населенного пункта Ворожба. Дрон нес на себе 3,5 килограмм взрывчатки. В результате его поражения никто не пострадал, последствия на земле еще уточняются экстренными службами.

В ночь на среду, 14 февраля, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять украинских беспилотников над регионами России. Так, в Воронежской области перехватили один дрон, два сбили в Белгородской области, еще шесть — над акваторией Черного моря.

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      Анастасия Шейкина
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