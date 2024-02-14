Минобороны заявило о перехвате девяти дронов над регионами России

Минобороны заявило о перехвате девяти беспилотников ВСУ над регионами России

В ночь на среду, 14 февраля, девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехвачены над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что беспилотники сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). В Воронежской области перехватили один дрон ВСУ, два сбили в Белгородской области, еще шесть — над акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей попытки удара ВСУ там не привели.

Помимо Белгородской и Воронежской областей, а также акватории Черного моря, ВСУ 14 февраля пытались атаковать Курскую область. Там ночью объявляли ракетную опасность.