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01:15, 14 февраля 2024Россия

В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена ракетная опасность

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что была запущена система оповещения населения. Глава региона призвал жителей укрыться в помещениях без окон, подземных переходах или паркингах.

Ранее глава Курской области сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня Суджанского района. Местные жители не пострадали, однако была повреждена линия электропередачи, а также несколько жилых домов и легковых автомобилей.

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