Над Воронежской областью сбили еще один украинский беспилотник
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Воронежской областью еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«Внимание! Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами сохраняется», — предупредил губернатор, уточнив, что последствия на земле после попытки атаки украинского дрона уточняются.
Сбитый в Воронежской области беспилотник — второй за день. До этого о поражении объекта средствами ПВО сообщалось утром. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. В Минобороны уточнили, что регион пытался атаковать беспилотник самолетного типа.
Днем ранее, 5 марта, в Воронежской области объявляли авиационную опасность из-за летящих на регион украинских беспилотников. Сообщалось, что всего в сторону Воронежа направлялись три летательных аппарата.