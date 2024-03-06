Над Воронежской областью сбили еще один украинский беспилотник

Губернатор Гусев заявил о поражении второго дрона ВСУ в Воронежской области

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Воронежской областью еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами сохраняется», — предупредил губернатор, уточнив, что последствия на земле после попытки атаки украинского дрона уточняются.

Сбитый в Воронежской области беспилотник — второй за день. До этого о поражении объекта средствами ПВО сообщалось утром. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. В Минобороны уточнили, что регион пытался атаковать беспилотник самолетного типа.

Днем ранее, 5 марта, в Воронежской области объявляли авиационную опасность из-за летящих на регион украинских беспилотников. Сообщалось, что всего в сторону Воронежа направлялись три летательных аппарата.