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08:44, 6 марта 2024Россия

Над Воронежской областью сбили еще один украинский беспилотник

Губернатор Гусев заявил о поражении второго дрона ВСУ в Воронежской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Воронежской областью еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами сохраняется», — предупредил губернатор, уточнив, что последствия на земле после попытки атаки украинского дрона уточняются.

Сбитый в Воронежской области беспилотник — второй за день. До этого о поражении объекта средствами ПВО сообщалось утром. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. В Минобороны уточнили, что регион пытался атаковать беспилотник самолетного типа.

Днем ранее, 5 марта, в Воронежской области объявляли авиационную опасность из-за летящих на регион украинских беспилотников. Сообщалось, что всего в сторону Воронежа направлялись три летательных аппарата.

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      Анастасия Шейкина
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