Минобороны раскрыло подробности уничтожения дрона над Воронежской областью

МО: системы ПВО сбили над Воронежской областью беспилотник самолетного типа

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Воронежской областью беспилотник самолетного типа. Такие подробности привело Минобороны России в Telegram-канале.

Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки на расстояние до нескольких сотен километров. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

О попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он уточнил, что никто не пострадал, а последствий на земле пока не зафиксировали.

Днем ранее, 5 марта, в Воронежской области объявили авиационную опасность из-за летящих на регион украинских беспилотников. Сообщалось, что всего в сторону Воронежа направлялись три беспилотника.