Дрон самолетного типа сбили в Белгородской области

Гладков: дрон самолетного типа сбили в районе белгородского села Ближнее

Дрон самолетного типа сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе села Ближнее Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

5 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывчатку на легковой автомобиль в Белгородской области.

Губернатор уточнил, что пострадавших в результате взрыва нет. Транспортное средство оказалось посечено осколками дрона.

Еще раньше украинский беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу в белгородском селе Долгое.