Украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбросе взрывчатки с БПЛА на автомобиль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывчатку на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль», — написал он.

По его словам, пострадавших в результате взрыва нет. Транспортное средство посечено осколками. Другой информации глава области не сообщил.

Ранее украинский беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу в белгородском селе Долгое. В результате начался пожар, который охватил три резервуара с топливом. По последним данным МЧС, открытое горение ликвидировано.

Власти региона официально не подтверждали причастность дрона к происшествию. Гладков сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте, не уточнив, что это за объект. По его информации, пострадавших нет.