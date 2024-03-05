Украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывчатку на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль», — написал он.
По его словам, пострадавших в результате взрыва нет. Транспортное средство посечено осколками. Другой информации глава области не сообщил.
Ранее украинский беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу в белгородском селе Долгое. В результате начался пожар, который охватил три резервуара с топливом. По последним данным МЧС, открытое горение ликвидировано.
Власти региона официально не подтверждали причастность дрона к происшествию. Гладков сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте, не уточнив, что это за объект. По его информации, пострадавших нет.